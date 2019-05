BAISSE DE RIDEAUX : Les pharmaciens reviennent à de meilleurs sentiments Ce matin, les pharmaciens d’officine n’ouvriront pas. Mais, contrairement la grève qui était initialement prévue pour durer de 8 heures à 18 heures, les pharmaciens sont revenus à de meilleurs sentiments.



Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 08:09 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, ils vont baisser les rideaux de 8h à 10h.



En effet, l’Ordre national des pharmaciens du Sénégal veut donner une chance d’aboutir à l’appel au dialogue du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.



Ce dernier a d’ailleurs promis une audience entre les pharmaciens et le Président de la République dans les plus brefs délais pour discuter des maux de la profession.



L’Ordre national des pharmaciens du Sénégal est vent debout contre la grâce présidentielle accordée à Amadou Woury Diallo, un trafiquant de faux médicament condamné par la Justice à 5 ans de prison ferme.











Toutinfo.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos