BALLA GAYE 2: «Le jour où je suis allé chercher une télévision pour ma mère dans un...»

Il a raconté l’anecdote dans les colonnes de «Sunu Lamb». Balla Gaye 2, puisque c’est de lui qu’il s’agit, raconte qu’un jour, sa mère lui a demandé une télé. Mais, n’en ayant pas les moyens, il trouvera une voie assez particulière pour contenter sa mère. « J’avais un combat contre Issa Pouye. Lors de mes séances d’entraînement, ma mère m’a joint par téléphone pour me dire qu’elle avait besoin d’un téléviseur.



Après qu’elle a exprimé son vœu, j’ai entendu qu’il y avait un ‘‘Mbapatt’’ dont la mise était un téléviseur et un drapeau. J’ai appelé mon coach Baye Balla, je lui ai demandé l’autorisation d’aller participer au tournoi qui devait se tenir au stade Assane Diouf de Dakar. J’ai dit à mon homonyme que ma mère m’a demandé un téléviseur, alors que je n’avais pas d’argent pour lui en acheter un. Par la grâce de Dieu, j’ai survolé le tournoi et gagné le téléviseur», a-t-il raconté.