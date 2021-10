BBY à Keur Massar: Près de 20 candidats déclarés La guerre de positionnement en vue des prochaines élections municipales et départementales prévues le 23 janvier prochain est devenue réelle. Et, pas moins de 19 candidats de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) ont déclaré leur candidature à Keur Massar.

Ils sont au nombre de 19 candidats, dont le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, tous appartenant à la mouvance présidentielle. Mais également, le Coordonnateur des enseignants de l’Apr de Keur Massar, Ousmane Dembélé a lui-aussi déclaré sa candidature.



Pour ce dernier, ces déclarations de candidature sont normales pour une coalition qui se veut démocratique. Il appelle toutefois, les responsables de ladite coalition pour qu’ils puissent les départager.



D’après Dakar matin, un tel avis que partage le coordonnateur communal de Ldr/Yessal, par ailleurs candidat déclaré. Doudou Keïta estime que l’idéal serait, pour les leaders de Benno, de recueillir les candidatures pour les étudier et choisir le meilleur profil pour la consolidation de l’unité de la coalition.



