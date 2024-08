BFEM : la région de Saint-Louis réalise un taux de réussite de 85,11% (IA)

L’Inspection d’académie de Saint-Louis a obtenu un taux de réussite de 85,11 % au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), annonce un communiqué reçu à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Saint-Louis commune arrive en tête, avec un taux de réussite de 95, 55 %, suivie de l’inspection d’éducation et de formation (IEF) de Saint-Louis département avec 90,03%.



L’IEF de Podor vient en troisième position avec un taux de réussite de 82,94 %. Les IEF de Dagana et Pété suivent avec respectivement 78,55% et 76,43%.



Le nombre total d’admis dans la région s’élève à 11039 pour un effectif de 12970 candidats, à l’issue des deux tours du BFEM.



Aps