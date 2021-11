BIP: Ousmane Sonko, Barth’ et Malick Gackou, arrêtés

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 13:51

Après le blocage de leur cortège, Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Malick Gackou ont été finalement arrêtés.



Barthééemy Dias et ses souteneurs sont actuellement dans les locaux du Commissariat central de Dakar.



D’après les informations reçues, Khalifa Sall, informé s’est même, dit-on, rebellé face aux policiers.



