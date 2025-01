BNDE : Le Directeur général annonce le lancement d’un nouveau plan stratégique

Selon une note d’information, s’exprimant à l’occasion d’une soirée au cours de laquelle, la Bnde célébrait ses 10 ans d’existence, Mamadou Faye a révélé que ce plan ambitieux vise à renforcer la résilience de la banque face aux incertitudes, à saisir de nouvelles opportunités et à créer une valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes. La même source renseigne qu’il avait auparavant indiqué que la célébration des 10 ans de la Bnde ne marque pas seulement une rétrospective des succès passés de la banque, mais ouvre également une fenêtre sur l’avenir.



« Nous envisageons l’avenir de la Bnde avec audace, ambition et confiance. Notre objectif est clair : faire de la Bnde la banque de référence pour chaque Sénégalais, qu’il réside au pays ou dans la diaspora », a affirmé M. Faye.



Il s’est également réjoui du bilan d’exercice de sa banque après 10 ans d’existence en soutenant que celle-ci a tracé une voie empreinte de succès bâtissant les fondations d’une institution résiliente et audacieuse.



« Depuis sa création, elle s’est imposée comme un pilier majeur dans la structuration et la dynamisation de l’économie nationale. Notre mission, celle de soutenir les secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’élevage, l’énergie, les infrastructures ou encore les petites et moyennes entreprises (Pme), demeure au cœur de nos actions », a-t-il fait savoir.

Parallèlement, il a salué le soutien de l’Etat du Sénégal en insistant, notamment sur le fait que ces réalisations n’auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible de celui-ci dont l’engagement constant a permis à la Bnde de franchir les étapes cruciales de son développement.



Il a par ailleurs rendu hommage au travail remarquable de Thierno Seydou Nourou Sy et Abdoulaye Niane, ses prédécesseurs à la tête de la Bnde ainsi qu’aux anciens présidents et membres du Conseil d’administration, notamment Amadou Kane et Mamadou Dème. Pour lui, leur leadership visionnaire a jeté les bases de ce qui est célébré aujourd’hui.

