BRVM : Augmentation de 18,76 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce mercredi 19 mars 2025

Cette capitalisation est passée de 10 533,712 milliards FCFA la veille à 10 552,472 milliards FCFA ce mercredi 19 mars 2025. A l’origine de cette hausse, il y a la première cotation des obligations issues du fonds commun de titrisation de créances (FCTC) BOAD Doli-P 9,50% 2024-2029 admis au compartiment des obligations de la BRVM. La diffusion des titres FCTC BOAD Doli-P 9,50% 2024-2029 dans le public a eu lieu le 22 aout 2024 au prix de 10 000 FCFA. A l’issue de cette opération, 2 875 000 de ces obligations ont été souscrites sur le marché financier de l’UEMOA pour un montant de 28,750 millions FCFA.



La capitalisation du marché des actions a enregistré une forte baisse de 130,831 milliards FCFA, passant de 10 967,598 milliards FCFA la veille à 10 836,767 milliards FCFA ce mercredi 19 mars 2025.



La valeur totale des transactions a remonté la pente de la veille, se situant à 1,398 milliard FCFA ce 19 mars 2025 contre 308,230 millions FCFA.



L’indice composite est en forte baisse de 1,04% à 288,93 points contre 292,42 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a cédé 1,08% à 145,31 points contre 147,09 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,24% à 123,39 points contre 123,10 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,674% à 16 FCFA) Ecobank Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 9 600 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 4,54% à 3 800 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 1 000 FCFA) et Uniwax Côte D’Ivoire (plus 1,22% à 415 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 3 125 FCFA), BOA Bénin (moins 7,36% à 4 030 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 5,73% à 14 800 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,41% à 650 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire (moins 3,90% à 9 610 FCFA).

Oumar Nourou