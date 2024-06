BRVM : Augmentation de 27,467 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 25 juin 2024.

Cette capitalisation est en effet passée de 8 537,099 milliards FCFA la veille à 8564,566 milliards FCFA ce mardi 25 juin 2024. Cette hausse fait suite à celle de l’indice composite. Celui-ci s’est en effet rehaussé de 0,32% à 230,21 points contre 229,48 points la veille.



De même, l’indice BRVM 30 connait une hausse de 0,50% à 114,95 points contre 114,38 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 0,16% à 108,76 points contre 108,59 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en repli de 3,03 milliards, passant de 10 214,234 milliards FCFA la veille à 10 211,204 milliards FCFA ce mardi 25 juin 2024.



S’agissant de la valeur des transactions, on note une remontée puisqu’elle se situe à 730,847 millions FCFA contre 225,492 millions FCFA le lundi 24 juin 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (plus 3,51% à 6 200 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 960 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (plus 2,85% à 1 265 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,75% à 2 055 FCFA) et Coris Bank International Côte d'Ivoire (plus 2,36% à 10 645 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 455 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 910 FCFA), BOA Sénégal (moins 7,07% à 3 810 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 6,86% à 475 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,88% à 390 FCFA).

