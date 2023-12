BRVM : BOA Mali réalise la meilleure performance du marché des actions avec 7,50% ce 5 décembre 2023.

Le cours de cette valeur est passé de 1 400 FCFA la veille à 1 505 FCFA ce 5 décembre 2023, soit une augmentation de 105 FCFA. BOA Mali se trouve ainsi à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres BOA Sénégal (plus 4,17% à 3 125 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,57% à 7 250 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 2,48% à 825 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,33% à 8 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 995 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,06% à 750 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 480 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 2,72% à 6 800 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,67% à 2 550 FCFA).





Les indices de la bourse sont redevenus verts. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une légère hausse de 0,03% à 209,62 points contre 209,56 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), qui a légèrement progressé de 0,01% à 105,50 points contre 105,49 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une progression de 0,11% à 98,39 points contre 98,28 points la veille.





Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 394,628 millions de FCFA contre 572 millions de FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation du marché des actions a enregistré une légère augmentation de 2,219 milliards, passant de 7796,138 milliards de FCFA le 4 décembre à 7798,357 milliards de FCFA ce 5 décembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 73,376 milliards, passant de 10 286,728 milliards de FCFA la veille à 10 213,352 milliards de FCFA ce mardi 5 décembre 2023.

Oumar Nourou

