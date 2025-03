BRVM : Baisse de 25,213 milliards FCFA de la capitalisation boursière globale de la BRVM ce mardi 11 mars 2025.

Cette capitalisation s’est établie à 21 495,135 milliards FCFA contre 21 520,348 milliards FCFA la veille. Cette contraction est occasionnée par celle du marché des actions avec -23,329 milliards à 10 946,176 milliards FCFA contre 10 969,505 milliards FCFA le lundi 10 mars 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle enregistré une baisse de 1,884 milliards, passant de 10 550,843 milliards FCFA la veille à 10 548,959 milliards FCFA ce mardi 11 mars 2025.





La valeur totale des transactions s’est légèrement replié, se situant à 1,345 milliard FCFA contre 1,534 milliard FCFA la veille.

Les trois indices phares sont de nouveau dans le rouge. L’indice composite a baissé de 0,21% à 291,85 points contre 292,47 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il s’est replié de 0,24% à 146,88 points contre 147,24 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,48% à 122,79 points contre 123,38 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Safca Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 795 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,26% à 665 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 4,38% à 715 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 4,09% à 2 670 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,51% à 1 020 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Total Côte d’Ivoire (moins 3,49% à 3 600 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,49% à 3 300 FCFA), BOA Mali (moins 1,16% à 2 125 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 1,03% à 9 600 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,00% à 495FCFA)

Oumar Nourou