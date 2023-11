BRVM : Baisse de 933 millions de la capitalisation du marché des obligations ce 8 novembre 2023.

Cette capitalisation est passée de 10 364,465 milliards de FCFA la veille à 10 365,398 milliards de FCFA ce 8 novembre 2023.



Celle du marché des actions connait en revanche une baisse de 914 millions, passant de 7786,958 milliards de FCFA le 7 novembre 2023 à 7786,044 milliards de FCFA ce 8 novembre 2023.





La valeur des transactions s’est un peu rehaussée, se situant à 324,160 millions de FCFA contre 196,845 millions de FCFA la veille.



L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a légèrement régressé de 0,01% à 209,29 points contre 209,31 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est resté stable à 105,49 points.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,06% à 101,10 points contre 101,16 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Safca Côte d’Ivoire (plus 5,56% à 950 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 4,35% à 600 FCFA), Oragroup Togo (plus 1,96% à 2 345 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,19% à 17 000 FCFA) et SIB Côte d’Ivoire (plus 0,85% à 5 345 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 6,75% à 1 105 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 4,51% à 1 905 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,66% à 790 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 2,56% à 6 100 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,68% à 4 400 FCFA).





Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-933-million...