BRVM : Baisse des activités du marché ce 18 janvier 2024

La valeur des transactions est ainsi passée de 5,072 milliards de FCFA la veille à 242,416 millions de FCFA ce 18 janvier 2024.



De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 6,818 milliards, se situant à 7 796,067 milliards de FCFA contre 7 802,885 milliards de FCFA le mercredi 17 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 15,305 milliards, passant de 10 207,707 milliards de FCFA la veille à 10 192,402 milliards de FCFA ce jeudi 18 janvier 2024.



Du côté des indices, la situation est contrastée. Si l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,31% à 99,52 points contre 99,31points la veille, il en est autrement des deux autres indices.



C’est ainsi que l ’indice composite (indice général de la Bourse), il a enregistré une légère baisse de 0,09% à 209,56 points contre 209,74 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a aussi enregistré une baisse de 0,09% à 105,38 points contre 105,48 points précédemment.





Pour ce qui est du Top 5 des plus fortes hausses de cours, il est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 5 700 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,06% à 1 745 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,08% à 785 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 4,29% à 3 400 FCFA) et Total Sénégal (plus 3,91% à 2 390 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,29% à 985 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,73% à 535 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,71% à 7 000 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 2,07% à 6 850 FCFA) et Onatel Burkina (moins 1,50% à 2 300 FCFA).



Oumar Nourou

A l’exception de l’indice BRVM Prestige, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce jeudi 18 janvier 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-des-activites-...