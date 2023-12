BRVM : Baisse des activités du marché ce jeudi 7 décembre 2023.

La valeur totale des transactions s’est en effet établie à 712,955 millions de FCFA contre 455,270 millions de FCFA le mercredi 6 décembre 2023.



Pour sa part, la capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 22,487 milliards, passant de 7807,284 milliards de FCFA la veille à 7784,797 milliards de FCFA ce 7 décembre 2023.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse, enregistrant un repli de 1,792 milliard avec un niveau se situant à 10198,854 milliards de FCFA contre 10 200,646 milliards de FCFA la veille.





Contrairement à la veille, tous les indices de la bourse sont au rouge. La plus forte baisse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec -1,28% à 97,80 points contre 99,07 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a baissé de 0,30% à 105,29 points contre 105,61 points précédemment.



Quant à l’indice composite (l’indice général de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,29% à 209,25 points contre 209,86 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,19% à 1 800 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 5,28% à 1 295 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 4,60% à 1 820 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (plus 2,69% à 1 335 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 1,86% à 10 695 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 560 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,02% à 2 575 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 5,88% à 6 400 FCFA), BOA Mali (moins 3,83% à 1 505 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 3,75% à 15 640 FCFA).



Oumar Nourou

