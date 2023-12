BRVM : Baisse des principales activités du marché ce 14 décembre 2023.

La valeur totale des transactions s’est établie à 335,378 millions de FCFA contre 381,833 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s’est repliée de 29,618 milliards, passant de 7856,420 milliards de FCFA la veille à 7826,802 milliards de FCFA ce jeudi 14 décembre 2023.



Celle du marché des obligations enregistré une baisse de 16,553 milliards à 10 311,516 milliards de FCFA contre 10 328,069 milliards de FCFA précédemment.



L’indice BRVM Composite a cède 0,38% à 210,38 points contre 211,18 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), s’est replié de 0,42% à 105,95 points contre 106,40 points précédemment.

Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,22% à 99,14 points contre 98,92 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,28% à 810 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 7,19% à 745 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 5,89% à 7 545 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 5,88% à 1 800 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,45% à 580 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 835 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 6,13% à 1 685 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 1 250 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,86% à 1 020 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 2,70% à 1 800 FCFA).



