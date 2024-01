BRVM : Baisse des principaux indicateurs clés du marché ce 8 janvier 2023.

L ’indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,58% à 211,59 points contre 212,82 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), qui connait une baisse de 0,61% à 106,34 points contre 106,99 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a cédé 0,29% à 100,59 points contre 100,88 points la veille.



En revanche, la valeur totale des transactions est en hausse à 933,545 millions de FCFA contre 410,251 millions de FCFA le vendredi 5 janvier 2024.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré aussi une baisse de 45,852 milliards, avec une réalisation qui passe de 7 917,377 milliards de FCFA la veille à 7 871,525 milliards de FCFA ce lundi 8 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en repli de 9,094 milliards, s’établissant à 10,270,836 milliards de FCFA contre 10 279,930 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 1 155 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,19% à 895 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,29% à 1 095 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 3,92% à 5 300 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,70% à 570 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,46% à 8 930 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 685 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,29% à 1 700 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,94% à 3 050 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,82% à 755 FCFA).



Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 8 janvier 2024, les principaux indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-des-principaux...