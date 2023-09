BRVM : Baisse hebdomadaire de 88% de la valeur globale transigée.

Selon CGF Bourse, cette valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 872,96 millions FCFA contre 7,36 milliards FCFA durant la semaine sous revue. Cette baissé s’est opérée sur les titres obligataires. Selon la SGI, les échanges sur le marché ont principalement concerné 40 649 titres de l'emprunt obligataire « TPCI.O23 - TPCI 5,90% 2016-2026 » et 36 850 titres de l'obligation « TPCI.O28 - TPCI 6,00% 2018-2026 », pour une valeur totale de 837,57 millions FCFA.



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 177 milliards FCFA au 15 septembre 2023 contre 10 082 milliards FCFA au 11 septembre 2023, soit une progression de 0,94%. Selon la revue, cette progression se justifie essentiellement par la première cotation de l’emprunt obligataire « EOM.O12 - ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030 », admis à la cote le 12 septembre 2023.



Au niveau du marché des actions, la plus forte hausse hebdomadaire est celle de CROWN SIEM Côte d’Ivoire avec +11,02%. Selon CGF Bourse, le cours de l’action du fabricant des emballages métalliques en Côte d’Ivoire a progressé de 11,02% sur la semaine, porté par un volume de 4 624 actions échangées, comparé à seulement 1 974 actions négociées la semaine précédente. <<Cette augmentation est le résultat de la publication des états financiers de la société au titre de l'année 2022 et du rapport d'activités du premier trimestre 2023 au cours de la semaine>>, analyse CGF Bourse. Ainsi, le bénéfice net de l'exercice 2022 a augmenté de 61,85%, tandis que celui du premier trimestre 2023 a connu une amélioration de 37,9%. Ces annonces ont suscité un intérêt pour l'action principalement en fin de semaine.



En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire de cours, est celle de SODECI avec -9,18%. <<La réduction de la valeur boursière de 9,18% de la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire découle du détachement d'un dividende net de 450 FCFA au titre de l'exercice 2022 survenu au cours de la semaine>>, souligné la SGI. Cette dernière rappelle que la société a réalisé au premier trimestre 2023 un résultat bénéficiaire de 915 millions FCFA contre 1,05 milliards FCFA un an plus tôt, accusant ainsi un léger repli de 13% en glissement annuel.



La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 1,04% à 18 175 milliards de FCFA contre 17 988 milliards de FCFA le 11 septembre 2023.

Dans la même mouvance, le Price Earning Ratio (PER) remonte à 10,46x alors qu’il se situait à 10,38x le 11 septembre 2023.



En revanche, le rendement moyen du marché est en baisse, passant de 8,18% le 11 septembre 2023 à 8,03% le 15 septembre 2023.





