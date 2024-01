BRVM : Bernabé Côte d’Ivoire dans le Top 5 des plus fortes hausses de cours, pour la seconde journée consécutive.

Le cours de cette valeur enregistre une hausse de 4,96% (après +6,94% la veille) à 1375 FCFA. Après Bernabé Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 780 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 16 400 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 1,18% à 17 200 FCFA) et BOA Sénégal (plus 0,78% à 6 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 2 125 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 6,01% à 5 400 FCFA), BOA Mali (moins 5,84% à 1 370 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,81% à 990 FCFA).



Du côté des indices, on note une baisse générale pour la seconde journée consécutive. L ’indice composite (indice général de la Bourse), a ainsi enregistré un repli de 0,14% à 208,54 points contre 208,83 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a aussi enregistré une baisse de 0,06% à 104,95 points contre 105,01 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a régressé de 0,41% à 98,94 points contre 99,37 points la veille



La valeur des transactions s’est établie à 898,115 millions de FCFA contre 468,211 millions de FCFA la veille.



De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 10,593 milliards, se situant à 7 758,377 milliards de FCFA contre 7 768,970 milliards de FCFA le vendredi 19 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est, en revanche, en baisse de 10,301 milliards, passant de 10 223,746 milliards de FCFA à 10 213,445 milliards de FCFA ce lundi 22 janvier 2024.



