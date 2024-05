BRVM : Début de mois de mai baissier pour les activités du marché.

En effet, à la fin de la séance de cotation de ce jeudi 2 mai 2024, la valeur des transactions s’est établie à 425,462 millions FCFA alors qu’elle se situait à 1,326 milliard FCFA précédemment.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions s’est élevée à 8 181,650 milliards de FCFA contre 8 209,307 milliards de FCFA le mardi 30 avril 2024, soit une baisse de 27,657 milliards.



Celle du marché des obligations enregistre aussi une baisse de 3,21 milliards, se situant à 10 273,513 milliards FCFA contre 10 276,723 milliards de FCFA la veille.



Une baisse généralisée est également notée concernant les indices. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite s’est replié de 0,34% à 219,92 points contre 220,67 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 a enregistré une baisse de 0,40% à 110,40 points contre 110,84 points précédemment.

L’indice BRVM Prestige connait la plus faible baisse avec 0,04% à 104,38 points contre 104,42 points la veille.



Au niveau du Top 5 des plus fortes hausses de cours, on retrouve les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 1 720 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 4 695 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 7,24% à 1 630 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 7,14% à 2 550 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 3,19% à 1 940 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, on retrouve les titres BOA Burkina Faso (moins 10,96% à 6 500 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 6 700 FCFA), Total Sénégal (moins 7,38% à 2 260 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,93% à 470 FCFA) et ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA).



Adou FAYE

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Debut-de-mois-de-mai-...