BRVM : Début de semaine haussier pour la grande majorité des indicateurs de la Bourse

Ainsi, au terme de la séance de cotation de ce lundi 20 décembre 2021, l ’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a progressé de 0,39% à 148,34 points contre 147,77 points la veille. De même, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) s’est rehaussé de 0,42% à 195,99 points contre 195,18 points précédemment.



Cette hausse des indices a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui a augmenté de 24,528 milliards de FCFA, passant de 5871,720 milliards de FCFA lors de la séance du 17 décembre à 5896,248 milliards de FCFA à la fin de la journée de ce 20 décembre.



Quant à celle du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 1,17 milliards à 7072,111 milliards de FCFA contre 7073,281 milliards de FCFA précédemment.



De son côté, la valeur totale des transactions s’est rehaussée davantage par rapport à la séance du vendredi 17 décembre, se situant à 6,846 milliards de FCFA contre 3,550 milliards de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Transnational Incorporated (plus 7,69% à 14 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 5 160 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 5 900 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,02% à 610 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,90% à 620 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 2 035 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,05% à 1 010 FCFA), Setao Côte d’Ivoire (moins 4,86% à 685 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité (moins 2,70% à 1 800 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 1 255 FCFA).





Oumar Nourou

