BRVM : Evolution positive des activités du marché ce mercredi 29 janvier 2025.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 292,165 millions FCFA le mardi 28 janvier à 420,672 millions FCFA ce mercredi 29 janvier 2025.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 17,911 milliards à 10 274,058 milliards FCFA contre 10 256,147 milliards FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations est restée stationnaire à 10 537,750 milliards FCFA.



Du côté des indices, l’embellie se poursuit. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a encore i gagné 0,18% à 278,65 points contre 278,16 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 connait une hausse de 0,24% à 140,42 points contre 140,08 points précédemment. Concernant l’indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,31% à 115,20 points contre 114,84 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 1 050 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 4,13% à 3 150 FCFA), BOA Benin (plus 3,03% à 3 400 FCFA),Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,63% à 390 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 2,37% à 20 500 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,38% à 1 945 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 5,31% à 7 050 FCFA), Total Sénégal (moins 2,13% à 2 300 FCFA) , SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,72% à 5 700 FCFA) et BOA Mali (moins 1,43% à 1 725 FCFA).

Oumar Nourou