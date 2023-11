BRVM : Evolution positive des activités du marché en fin de semaine.

La valeur des transactions est en effet passée de 2, 761 milliards de FCFA le jeudi 16 novembre 2023 à 1,433 milliard de FCFA ce 17 novembre 2023.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions connait une augmentation de 13,603 milliards, passant de 7773,370 milliard de FCFA la veille à 7 786,973 milliards de FCFA ce vendredi 17 novembre 2023.



Il en est de même de celle du marché obligataire qui s’est accru de 3,294 milliards, à 10 345,657 milliards de FCFA contre 10 342,363 milliards de FCFA le 16 novembre 2023.



Du côté des indices, c’est l’embellie. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,17% à 209,31 points contre 208,95 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a gagné 0,13% à 105,41 points contre 105,27 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) se retrouve avec une hausse de 0,07% à 99,88 points contre 99,81 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,10% à 905 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,04% à 1 140 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,25% à 1 105 FCFA), Total Sénégal (plus 5,63% à 2 535 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 2 000 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (moins 6,58% à 1 490 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,00% à 2 280 FCFA), BOA Mali (moins 4,45% à 1 395 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 2,98% à 2 115 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,52% à 580 FCFA).



Oumar Nourou

A l’exception de la valeur totale des transactions, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une évolution positive à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 17 novembre 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Evolution-positive-de...