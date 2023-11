BRVM : Evolutions disparates des activités du marché ce mercredi 22 novembre 2023.

C’est ainsi que la valeur totale des transactions a chuté jusqu’à 489,533 millions de FCFA alors qu’elle s’établissait à 1,015 milliard de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a dépassé à nouveau la barre des 7 800 milliards de FCFA, se situant exactement à 7808,105 milliards de FCFA contre 7 797,483 milliards de FCFA le mardi 21 novembre 2023, soit une augmentation de 10,622 milliards.



Quant à celle du marché obligataire, elle est toujours en baisse, passant de 10 303,365 milliards de FCFA la veille à 10 296,206 milliards de FCFA ce 22 novembre 2023 (-7,159 milliards).



L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a légèrement progressé de 0,13% à 209,88 points contre 209,60 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi légèrement progressé de 0,05% à 105,65 points contre 105,60 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,31% à 99,24 points contre 99,556 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 1 590 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 1 770 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,05% à 1 290 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 800 FCFA) et BOA Mali (plus 6,43% à 1 490 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 6,54% à 2 000 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 4,96% à 1 630 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 4,63% à 7 000 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,77% à 1 150 FCFA) et BOA Bénin (moins 3,44% à 6 450 FCFA).

Oumar Nourou



A l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 22 novembre 2023, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions disparates.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Evolutions-disparates...