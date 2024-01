BRVM : Faibles performances des titres du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce 25 janvier 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 2,64% à 1 750 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 2,00% à 17 340 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 2 295 FCFA), BOA Mali (plus 1,84% à 1 385 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (plus 1,69% à 6 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,70% à 1 300 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 3,38% à 1 000 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,22% à 440 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 1 350 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,40% à 15 875 FCFA).



Les indices ont retrouvé une embellie. C’est ainsi que l ’indice composite (indice général de la Bourse), ai enregistré une hausse de 0,44% à 208,67 points contre 207,75 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a, enregistré la même hausse de 0,44% à 104,88 points contre 104,42 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une légère progression de 1,14%

à 98,07 points contre 97,93 points précédemment.





Concernant la valeur des transactions, elle s’est repliée, se situant à 154,817 millions de FCFA contre 389,064 millions de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 34,01 milliards, se situant à 7762,981 milliards de FCFA contre 7 728,881 milliards de FCFA le mercredi 24 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse, se situant à 10 212,018 milliards de FCFA contre 10 212,617 milliards de FCFA.



