BRVM : Faibles performances des titres du Top 5 du marché des actions ce jeudi 3 avril 2025.

Les variations constatées au niveau de ces cours ont en effet été comprises entre 3,91% et 1,83% contrairement à la séance de la veille où elles étaient comprises entre 6,00% et 1,48%. Cela démontre que les investisseurs n’ont pas été très demandeurs de ces titres. En générale, les cours boursiers évoluent en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Lorsque plusieurs investisseurs désirent acheter un titre plutôt que de le vendre, son cours augmenté. Si c’est le contraire, son cours baisse.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 3,91% à 14 495 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 5 550 FCFA), VIVO Energie Côte d’Ivoire (plus 2,63% à 975 FCFA), Total Sénégal (plus 2,34% à 2 405 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 1,83% à 555 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 6,56% à 570 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,78% à 10 500 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,83% à 6 450 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 1,28% à 2 705 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,01% à 985 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est rabaissée à 491,883 millions FCFA contre 1,622 milliard FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré un repli de 6,71 milliards, passant de 10 799,249 milliards FCFA le mercredi 2 avril 2025 à 10 792,539 milliards FCFA ce jeudi 3 avril 2025.



Celle du marché obligataire est par contre stationnaire à 10 490,996 milliards FCFA.



Les indices sont de nouveau dans une situation contrastée. L’indice composite a ainsi régressé de 0,06% à 287,75 points contre 287,93points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il est en baisse de 0,09% à 144,91 contre 145,04 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,02% à 121,93 points contre 121,90 points précédemment.

