BRVM : Faibles progressions des titres du TOP 5 du marché des actions en fin de semaine.

Ces progressions se situent dans un intervalle compris entre 2,16% et 0,88% contrairement à la veille où elles se situaient entre 5,05% et 2,94%. Ces faibles progressions dénotent le peu d’engouement des investisseurs pour ces titres du marché des actions.



Le titre le mieux positionné est Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,16% à 710 FCFA), suivi respectivement par Nestlé Côte d’Ivoire (plus 1,93% à 7 125 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 1,14% à 6 680 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 1,12% à 8 595 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 0,88% à 4 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Mali (moins 6,29% à 2 010 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 4,04% à 14 000 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,40% à 1 015 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 1,87% à 10 500 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 800 FCFA).



La valeur des transactions s’est établie à 1,071 milliard FCFA contre 1,590 milliard FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 13,55 milliards FCFA, passant de 9 564,191 milliards FCFA la veille à 9 550,641 milliards FCFA ce vendredi 18 octobre 2024.



Quant à celle du marché obligataire, elle s’est établie à 10 552,476 milliards FCFA contre 10 571,919 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 19,443 milliards.



Les trois indices sont de nouveau en baisse après leur progression de la veille. L’indice composite a ainsi régressé de 0,14% à 263,11 points contre 263,49 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une légère baisse de 0,02% à 130,80 points contre 130,83 points précédemment.



La même baisse est notée du côté de l’indice BRVM Prestige à 111,83 points contre 111,85 points la veille.



Adou FAYE