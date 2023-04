BRVM : Fin de la série noire des trois indices phares de la Bourse

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,27% à 199,91 points contre 199,37 points la veille. Cet indice est toutefois au-dessous de la barre symbolique des 200 points.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a gagné aussi 0,27% à 99,98 points contre 99,71 points la veille. Là aussi, l’indice se trouve au-dessous des 200 points.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une hausse de 0,35% à 102,97 points contre 102,61 points la veille.



La valeur des transactions s’est rehaussée, passant de 327,611 millions de FCFA le 5 avril 2023 à 520,781 millions de FCFA ce 6 avril.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une hausse de 20,368 milliards, passant de 7416,971 milliards de FCFA la veille à 7437,339 milliards de FCFA ce 6 avril 2023.



Celle du marché des obligations est en baisse de 5,351 milliards, s’établissant à 10 036,531 milliards de FCFA contre 10 041,882 milliards de FCFA le 5 avril 2023.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Ecobank Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 5 210 FCFA) Crown SIEM Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), Setao Côte d’Ivoire (plus 4,76% à 1 100 FCFA), BOA Sénégal (plus 4,14% à 2 265 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,19% à 1 455 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,12% à 1 205 FCFA), Total Sénégal (moins 2,15% à 2 500 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 750 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,13% à 13 990 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (moins 1,06% à 9 300 FCFA).



Oumar Nourou

La série noire des trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), marquée par plusieurs journées de baisses ininterrompues, s'est terminée à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 6 avril 2023 avec une embellie d'ensemble.