BRVM : Fin de semaine en baisse pour les activités du marché.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 662,769 millions de FCFA la veille à 410,251 millions de FCFA ce 5 janvier 2024.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré aussi une baisse de 28,202 milliards, à 7 917,377 milliards de FCFA contre 7 945,579 milliards de FCFA le jeudi 4 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi dans la même logique, s’établissant à 10 279,930 milliards de FCFA contre 10285,067 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 5,137 milliards.





Du côté des indices, c’est la même situation de baisse qui est constatée. L ’indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,36% à 212,82 points contre 213,58 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), avec une baisse de 0,38% à 106,99 points contre 107,40 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) connait une baisse de 0,65% à 100,88 points contre 101,54 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 5,71% à 740 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 10 400 FCFA), BOA Mali (plus 1,38% à 1 470 FCFA), BOA Benin (plus 0,79% à 6 400 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 0,74% à 6 850 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,33% à 1 075 FCFA), Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 1 400 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 3,91% à 2 210 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 3,77% à 5 100 FCFA) et Total Sénégal (moins 3,42% à 2 400 FCFA).



Oumar Nourou

