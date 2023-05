BRVM : Fin de semaine en vert pour la majorité des activités du marché.

Ainsi, à part la valeur des transactions qui a chuté à 771,106 millions contre 1,426 milliard de FCFA la veille, les autres activités de marché ont affiché une progression.



La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une hausse de 20,203 milliards, s’établissant à 7455,211 milliards de FCFA contre 7435,008 milliards de FCFA le 11 mai 2023.



Celle du marché obligataire connait aussi une hausse de 23,215 milliards à 9930,373 milliards de FCFA contre 9907,158 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, l’embellie se poursuit. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 0,28% à 200,40 points contre 199,85 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une hausse de 0,27% à 100,29 points contre 100,02 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre également une hausse de 0,33% à 102,91 points contre 102,57 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 3,63% à 2 855 FCFA), Compagnie ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,44% à 2 100 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 5 105 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 1,88% à 9 780 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 1,35% à 7 890 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,06% à 620 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 4,27% à 4 600 FCFA), BOA Mali (moins 1,89% à 1 300 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 1,46% à 1 350 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,00% à 4 450 FCFA).

Oumar Nourou

La majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé en vert au terme de la dernière journée de cotation du 12 mai 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fin-de-semaine-en-ver...