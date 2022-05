BRVM : Forte atténuation du repli de l’indice général de la Bourse ce 25 mai

Cet indice s’est en effet replié de 0,05% (après -0,62% la veille) à 204,88 points contre 204,99 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM 10 a gagné 0,54% à 162,52 points contre 161,65 points la veille.



La valeur des transactions s’est établie à 843,588 millions de FCFA contre 815,463 millions de FCFA mardi 24 mai 2022.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a clôturé à 6 167,469 milliards de FCFA contre 6170,515 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 3,046 milliards de FCFA.



Celle du marché des obligations est, par contre restée stationnaires à 7847,091 milliards de FCFA.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 1 650 FCFA), BOA Mali (plus 7,20% à 1 340 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 4,49% à 4 890 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,23% à 2 295 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 1,93% à 4 490 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 665 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 7,10% à 850 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,70% à 1 300 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,16% à 9 200 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (moins 2,64% à 7 000 FCFA).



Oumar Nourou

