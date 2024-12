BRVM : Forte hausse de l’indice BRVM Prestige ce mercredi 18 décembre 2024.

Cet indice qui gomme son repli de 0,80% du mardi 17 décembre 2024, voit ainsi son nombre de points passer de 111,02 la veille à 112,19 ce mercredi 18 décembre 2024.



L’indice BRVM Composite a aussi enregistré une hausse, mais plus faible de 0,04% à 273,98 points contre 273,88 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a régressé de 0,17% à 137,19 points contre 137,42 points précédemment.



La valeur totale des transactions, s’est établie à 1,768 milliard FCFA contre 1,116 milliard FCFA la veille.



Pour ce qui est de la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 3,543 milliards FCFA, se situant à 10 004,023 milliards FCFA contre 10 000,480 milliards FCFA le mardi 17 décembre 2024.



Celle du marché obligataire connait une contraction de 9,683 milliards, en passant de 10 336,700 milliards FCFA la veille à 10 327,017 milliards ce 18 décembre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Cote d’ivoire (plus 6,19% à 2 315 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 6,11% à 13 900 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,88% à 1 800 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 5,80% à 730 FCFA) et AGL Côte d’Ivoire (plus 5,58% à 1 325 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Cote d’ivoire (moins 7,41% à 500 FCFA), VIVO Energy Côte d’Ivoire (moins 5,03% à 850 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 1 000 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 7 000 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,50% à 390 FCFA).



Oumar Nourou