BRVM : Fortes transactions de plus de 2 milliards FCFA enregistrées en fin de semaine

La valeur de ces transactions s’est en effet établie à 2,602 milliards FCFA contre 520,781 millions de FCFA le 6 avril 2023. A l’origine de cette forte augmentation, il y a essentiellement des transactions portant sur 240 000 obligations TPBF (Trésor public du Burkina Faso) pour une valeur totale de 2,376 milliards de FCFA.



En dehors de cet aspect, il faut noter le fait que certains investisseurs anticipent les bons résultats 2022 et par ricochet les prochaines distributions de dividendes annoncées par certaines sociétés cotées à l’occasion de la publication de leurs états financiers.



C’est le cas notamment de certaines valeurs comme Ecobank Côte d’Ivoire ou Sonatel qui figurent parmi le Top5 des plus fortes hausses de cours au terme de la séance de cotation du 7 avril 2023.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 11,013 milliards, s’établissant à 7426,326 milliards de FCFA contre 7437,339 milliards de FCFA le 6 avril 2023.



Celle du marché des obligations est, en revanche en hausse de 7,754 milliards, passant de 10 036,531 milliards de FCFA la veille à 10 044,285 milliards de FCFA ce 7 avril 2023.



Les indices sont de nouveau en baisse. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi régressé de 0,15% à 199,62 points contre 199,91 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a cédé 0,14% à 99,84 points contre 99,98 points la veille.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré un repli de 0,24% à 101,69 points contre 102,97 points la veille.







Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Ecobank Côte d’Ivoire (plus 5,18% à 5 480 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 4,35% à 1 200 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 1,08% à 9 400 FCFA), BOA Bénin (plus 0,32% à 6 200 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 0,25% à 15 840 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,78% à 1 400 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,78% à 1 925 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 2,38% à 2 050 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 2 100 FCFA).



Oumar Nourou





Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 7 avril 2023 de fortes transactions de plus de 2 milliards FCFA.

