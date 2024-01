BRVM : Fortes transactions de plus de 5 milliards de FCFA enregistrées ce 17 janvier 2023

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024 à 21:16 | | 0 commentaire(s)|

La valeur de ces transactions s’est en effet établie à 5,072 milliards de FCFA contre 521,645 millions de FCFA la veille. A l’origine de ces transactions, il y a une valeur transigée au niveau du marché des obligations de 4,570 milliards de FCFA. Il s’agit en particulier de l’achat de 510 000 obligations PAD 6,60% 2020-2027 au prix de 8 280 FCFA l’obligation, soit une valeur totale de 4,255 milliards de FCFA.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 17,482 milliards, passant de 7820,367 milliards de FCFA la veille à 7 802,885 milliards de FCFA ce mercredi 17 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 23,57 milliards, se situant à 10 207,707 milliards de FCFA contre 10 231,277 milliards de FCFA le mardi 16 janvier 2024.



Du côté des indices, c’est le repli général. La plus forte hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui a cédé 0,59% à 99,31 points contre 99,80 points la veille.



Quant à l ’indice composite (indice général de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,22% à 209,74 points contre 210,21 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), enregistre une baisse de 0,23% à 105,48 points contre 105,72 points précédemment.





Pour ce qui est du Top 5 des plus fortes hausses de cours, il est occupé respectivement par les titres Onatel Burkina (plus 1,52% à 2 335 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 1,24% à 1 225 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 0,89% à 10 750 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 0,68% à 740 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 0,65% à 6 945 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 5 320 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,35% à 1 890 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 6,05% à 1 630 FCFA), Total Sénégal (moins 4,17% à 2 300 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 4,15% à 9 000 FCFA).



Oumar Nourou





Source : Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 17 janvier 2024, il a été enregistré au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des transactions de plus de 5 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fortes-transactions-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook