BRVM : Fortunes diverses des activités du marché ce 9 novembre 2023.

La valeur des transactions est apparue ainsi en baisse, passant de 324,160 millions de FCFA la veille à 302,556 millions de FCFA ce 9 novembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en hausse de 11,114 milliards, se situant à 7797,158 milliards de FCFA contre 7786,044 milliards de FCFA le 8 novembre 2023.



Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 10 365,398 milliards de FCFA ce 8 novembre 2023.





L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a légèrement progressé de 0,14% à 209,59 points contre 209,29 points la veille.



De même, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a enregistré une hausse de 0,12% à 105,62 points contre 105,49 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,14% à 100,96 points contre 101,10 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 640 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 1 000 FCFA), Total Sénégal (plus 4,51% à 2 550 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,94% à 1 450 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 3,80% à 820 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (moins 2,27% à 2 150 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,64% à 1 500 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 1,56% à 630 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,18% à 16 800 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 0,93% à 6 930 FCFA)

Oumar Nourou



A la fin de la séance de cotation de ce jeudi 9 novembre 2023, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses avec des évolutions disparates.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fortunes-diverses-des...