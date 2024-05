BRVM : Fortunes diverses pour les activités du marché ce 27 mai 2024.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,873 milliard de FCFA le vendredi 24 mai 2024 à 1,592 milliard de FCFA ce lundi 27 mai 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 6,405 milliards à 8356,319 milliards de FCFA contre 8 349,914 milliards de FCFA la veille.



De son côté, la capitalisation du marché obligataire connait une baisse de 4,013 milliards FCFA, passant de 10 310,682 milliards FCFA la veille à 10 306,669 milliards FCFA ce lundi 27 mai 2024.



L’indice BRVM Composite a légèrement progressé de 0,08% à 224,62 points contre 224,44 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une légère hausse de 0,02% à 112,52 points contre 112,50 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en légère régression de 0,06% à 104,28 points contre 104,34 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 650 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 1 120 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,50% à 1 055 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 4,80% à 7 200 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 4,32% à 19 300 FCFA.



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 5,88% à 1 600 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 425 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 6 000 FCFA), Total Sénégal (moins 3,56% à 2 300 FCFA) et BOA Niger (moins 2,04% à 5 775 FCFA).



Adou FAYE

