BRVM : Hausse de 127,478 milliards FCfa de la capitalisation du marché des obligations, ce 10 septembre 2024

Cette capitalisation est passée de 10 367,837 milliards FCFA la veille à 10 495,315 milliards FCFA ce 10 septembre 2024. A l’origine de cette forte hausse, il y a la première cotation au compartiment des obligations de la BRVM des emprunts obligataires intitulés Trésor Public du Burkina Faso (TPBF) 6,30% 2024-2029 et TPBF 6,55% 2024-2031 pour un montant de 129,682 milliards FCFA.



En effet, c’est dans le but de financer les investissements prévus au budget au titre de l’exercice 2024 que l’Etat du Burkina Faso, à travers la Direction générale du trésor et de la comptabilité public (DGTCP), avait émis ces emprunts obligataires.



A ce titre, il avait procédé du 11 avril au 13 mai 2024 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l’obligation. Au terme de l’opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 6 969 860 obligations TPBF 6,30% 2024-2029 et 5 998 423 obligations TPBF 6,30% 2024-2031 pour un montant total de 129,682 milliards FCFA.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 45,084 milliards, passant de 9 375,720 milliards FCFA la veille à 9 420,804 milliards FCFA ce mardi 10 septembre 2024.



La valeur des transactions s’est établie à 1,291 milliard FCFA contre 510,993 millions FCFA le lundi 9 septembre 2024.



Les trois indices ont renoué avec la hausse après leur repli de la veille. C’est ainsi que l’indice composite a gagné 0,48% à 259,54 points contre 258,30 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a progressé de 0,52% à 130,15 points contre 129,48 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,16% à 114,61 points contre 114,43 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 825 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,94% à 425 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 2,31% à 3 990 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 1,71% à 595 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 975 FCFA), Total Sénégal (moins 6,21% à 2 190 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,97% à 1 450 FCFA), BOA Niger (moins 2,63% à 3 700 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,44% à 3 800 FCFA).

Oumar Nourou