BRVM : Hausse de 28,649 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mardi 21 novembre 2023

Cette capitalisation est passée de 7768,834 milliard de FCFA la veille à 7 797,483 milliards de FCFA ce mardi 21 novembre 2023. Cette progression est occasionnée par l’embellie des indices notamment l’indice composite (l’indice général de la Bourse) qui a progressé de 0,37% à 209,60 points contre 208,83 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi progressé de 0,41% à 105,60 points contre 105,17 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) se retrouve avec une hausse de 0,60% à 99,55 points contre 98,96 points la veille.



La capitalisation du marché obligataire s’est, de son côté, rabaissé de 16,804 milliards, à 10 303,365 milliards de FCFA contre 10 320,169 milliards de FCFA le 20 novembre 2023.





La valeur totale des transactions s’est établie à 1,015 milliard de FCFA contre 275,373 millions de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 7,14% à 4 875 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,38% à 7 500 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 5,81% à 2 275 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 5,70% à 1 205 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 5,38% à 6 850 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 480 FCFA), Total Sénégal (moins 7,40% à 2 315 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,30% à 1 715 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 870 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 580 FCFA).



Oumar Nourou

A l’issue de la séance de cotation de ce mardi 21 novembre 2023, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 28,649 milliards FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-28649-milli...