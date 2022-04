BRVM : Hausse de 4,937 milliards de FCFA de la capitalisation boursière des actions

Cette capitalisation s’est établie à 6554,406 milliards de FCFA contre 6549,469 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des obligations connait, de son côté, une baisse de 10,295 milliards, passant de 7635,118 milliards de FCFA la veille à 7624,823 milliards de FCFA ce 5 avril 2022.



La valeur totale des transactions s’est rehaussée, s’établissant à 650,057 millions de FCFA contre 212,571 millions de FCFA la veille.



Concernant les indices, on note une situation contrastée. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une légère progression de 0,08% à 217,74 points contre 217,57 points la veille. En revanche, l’indice BRVM 10 a cédé 0,08% à 166,59 points contre 166,72 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Bicici Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 6 340 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 5,38% à 5 480 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 3,90% à 800 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 3,54% à 9 350 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 3,17% à 1 140 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 5 920 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 6,33% à 1 405 FCFA), Total Sénégal (moins 5,11% à 2 505 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 3,63% à 6 500 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,88% à 1 010 FCFA).



Oumar Nourou

