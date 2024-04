BRVM : Hausse de 52,418 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 30 avril 2024.

Cette capitalisation est en effet passée de 8 156,889 milliards de FCFA le lundi 29 avril 2024 à 8 209,307 milliards de FCFA ce mardi 30 avril 2024. A l’origine de cette hausse, il y a celle des indices. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite s’est rehaussé de 0,64% à 220,67 points contre 219,26 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 a enregistré une progression de 0,62% à 110,84 points contre 110,16 points précédemment. La plus forte hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige avec 1,46% à 104,42 points contre 102,92 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 729 millions, passant de 10 275,994 milliards FCFA la veille à 10 276,723 milliards de FCFA ce mardi 30 avril 2024.



La valeur des transactions est remontée à 1,326 milliard FCFA contre 652,128 millions FCFA précédemment.



Au niveau du Top 5 des plus fortes hausses de cours, on retrouve les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,38% à 1 600 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 5,03% à 1 880 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,88% à 2 150 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 3,48% à 2 380 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, on retrouve les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 1,94% à 505 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,90% à 5 690 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,49% à 995 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,33% à 740 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 0,87% à 5 700 FCFA).



Oumar Nourou







La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 52,418 milliards de FFA à l’issue de la séance de cotation de ce mardi 30 avril 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-52418-milli...