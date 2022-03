BRVM : Hausse de 68,64 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine

Cette capitalisation est en effet passée de 6551,779 milliards de FCFA la veille à 6620,419 milliards de FCFA ce vendredi 25 mars. En l’espace de deux journées de cotation, cette capitalisation a enregistré une augmentation de 87,401 milliards de FCFA.



Cette embellie est occasionnée par la bonne tenue des indices. C’est ainsi que l’indice BRVC Composite a enregistré une hausse de 1,05% à 219,93 points contre 217,65 points la veille. De même, l’indice BRVM 10 enregistré 1,86% à 167,81 points contre 164,74 points précédemment.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle a terminé la séance de cotation avec une baisse de 1,058 milliard, s’établissant à 7662,370 milliards de FCFA contre 7663,428 milliards de FCFA à la fin de la journée de cotation du jeudi 24 mars 2022.



La valeur des transactions est en baisse, s’établissant à 2,579 milliards de FCFA contre 3,296 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 1 520 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 6,62% à 725 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 3,75% à 5 950 FCFA) et BOA Mali (plus 3,70% à 1 400 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 1 360 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 5 390 FCFA), Safca (moins 7,32% à 1 455 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 5,41% à 7 000 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 1 120 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-6864-millia...