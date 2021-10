BRVM : Hausse de près de 27 milliards de FCFA de la capitalisation boursière des actions en fin de semaine

Cette capitalisation est en effet passe de 5536,936 milliards de FCFA la veille à 5563,841 milliards de FCFA ce premier octobre 2021.

Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 15,439 milliards de FCFA à 7104,198 milliards de FCFA contre 7119,637milliards FCFA le 30 septembre 2021.



L’indice BRVM 10 a progressé de 0,48% à 143,74 points contre 143,05 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a aussi enregistré une hausse de 0,49% à 184,88 contre 183,98 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 4,333 milliards FCFA contre 6,66 milliards FCFA le 30 septembre 2021.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres SICOR Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 6 815 FCFA), Saph Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 5 195 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,20% à 670 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 050 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,00% à 535 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 1 250 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 6,63% à 4 855 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,67% à 2 100 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 4 200 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,31% à 1 900 FCFA).

