BRVM : Hausse de près de 47 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 2 juillet 2024.

Cette capitalisation, qui gomme sa baisse de 23,224 milliards de la veille, voit son niveau se hisser à 8 568,960 milliards FCFA contre 8 522,293 milliards FCFA le lundi 1er juillet 2024. Cette hausse est consécutive a celle de l’indice composite qui a gagné 0,55% à 230,33 points contre 229,08 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre 0,58% de hausse à 114,97 points contre 114,31 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a gagné 1,00% à 108,81 points contre 107,73 points la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché obligataire, elle connait une baisse de 28,147 milliards, passant de 10 563,363 milliards FCFA la veille à 10 535,216 milliards FCFA ce mardi 2 juillet 2024.



La valeur des transactions s’est rabaissée à 722,667 millions FCFA contre 1,537 milliard FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 450 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,82% à 1 000 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 500 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,91% à 885 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 2,84% à 2 170 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Mali (moins 1,88% à 1 570 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,47% à 6 700 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 1,47% à 7 390 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,40% à 1 060 FCFA) et Société Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,23% à 6 410 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-pres-de-47-...