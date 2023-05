BRVM : Hausse hebdomadaire de 0,16 point de pourcentage du rendement moyen du marché.

Ce rendement est passé de 7,70% le 24 avril 2023 à 7,86% le 28 avril 2023. Quant au Price Earning Ratio (PER), il est en baisse, se situant à 7,28 contre 7,41 le 24 avril. La capitalisation boursière globale du marché connait par contre une variation de 0,16% durant la semaine sous revue, s’établissant à 17 329 milliards de FCFA.



Selon CGF Bourse, la plus forte hausse hebdomadaire de cours est à l’actif du titre NESTLE Côte d’Ivoire avec +10,74%. Cette SGI note que la société a publié ses états financiers au titre de l’exercice 2022, ainsi que son rapport d’activité du premier trimestre 2023. <<Ainsi, analyse-t-elle, malgré un résultat net baissier de 21,8% en 2022 justifié par la hausse des charges liée au prix d’acquisition des matières premières, les investisseurs se sont plutôt fiés aux perspectives de l’année 2023 dont le bénéfice au premier trimestre a augmenté de 51,2%.>> Dans sa publication, CGF Bourse ajoute que ce regain de confiance pour le titre s’est reflété dans le volume transigé au cours de la semaine dont les 25 525 titres échangés ont représenté 96% du volume total échangé sur le mois d’avril.



La tête du Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est logiquement occupée par Nestlé Côte d’Ivoire (+10,74% à 7 475 FCFA), suivie de Sicable Côte d’Ivoire (+9,14% à 1 075 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (+6,27% à 5 000 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est le fait de SETAO Côte d’Ivoire avec -13,62%. Selon CGF Bourse, le titre enregistre la pire performance hebdomadaire et les transactions ont porté sur 38 titres contre un volume de 239 titres la semaine précédente. La SGI souligne que la société a enregistré une perte de 70,54 millions FCFA au titre de l’exercice 2022, confirmant ainsi le manque d’attrait pour l’action SETAO Côte d’Ivoire.



Le Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé respectivement par SETAO (-13,62% à 1 015 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (-9,01% à 10 000 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (-8,82% à 2 790 FCFA).



Le compartiment obligataire a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 9 962 milliards FCFA au 28 avril contre 9 945 milliards FCFA au 24 avril, soit une hausse de 0,17%. Selon CGF Bourse, cette progression de la capitalisation boursière se justifie par la hausse du cours de l’emprunt obligataire TPBF.O14 dénommé « ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 ».



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 1,06 milliard FCFA contre 1,05 milliard FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 0,7%. Les transactions du marché portent principalement sur 60 000 titres transigés le 25 avril 2023 sur l’emprunt obligataire TPCI.O29 dénommé « TPCI 6,00% 2018-2026 » pour un montant global de 588 millions FCFA.



Sur la période du 24 au 28 avril 2023, les interventions des trésors des pays de l’UMOA sur le marché des titres publics ont reçu des soumissions au-delà des montants demandés. Les Etats ont été adjugés à plus de 100% et les taux d’absorption sont compris entre une fourchette de 60,20% pour le Sénégal et 100% pour le Burkina. Les émetteurs ont sollicité le marché monétaire pour un montant global de 210 milliards FCFA contre 105 milliards FCFA la semaine précédente. Selon CGF Bourse, les soumissions s’élèvent à un montant global de 287,83 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 137% (contre 122% la semaine précédente). Le montant global retenu est de 227,26 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 79%.



