BRVM : Hausse hebdomadaire de 22,92% de l’action Filtisac Côte d’Ivoire

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Selon CGF Bourse occupe ainsi <<le top du tableau des meilleures performance du marché des actions depuis l’entame de l’année 2025>>. La SGI soutient qu’il s’agit donc une performance de 59,46% que réalise le titre depuis le mois de janvier 2025 dans la poursuite de sa tendance haussière amorcée depuis novembre 2024, suite à la cession de 3 de ses filiales (CHIMTEC, IVOIRE COTON, COFISAC) durant l’année 2024, transactions qui ont rapporté à la société un montant cumulé de 15,88 milliards de FCFA.



Selon toujours CGF Bourse, les transactions en volume sur ce titre durant la semaine sous revue ont été en hausse de 19% à 67 940 titres échangés contre 57 185 titres négociés au cours de la semaine précédente, <<témoignant ainsi d’un fort engouement de la part des investisseurs qui sont plutôt optimistes vis-à-vis des résultats de la société au titre de l’exercice 2024, compte tenu des filiales cédées.>> La société FILTISAC Côte d’Ivoire a réalisé un résultat avant impôts en hausse de 1,37% à 4,14 milliards de FCFA à fin septembre 2024 contre 4,09 milliards de FCFA au 30 septembre 2023.



Le TOP 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupée par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (+22,92% à 2 950 FCFA), BOA Burkina Faso (+22,03% à 4 210 FCFA) et BOA Sénégal (+15,45% à 3 400 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire est réalisée par UNILEVER Côte d’Ivoire. Selon CGF Bourse, l’action du fabricant et distributeur ivoirien de produits alimentaires, d’entretien ménager, d’hygiène corporelle et bucco-dentaire s’est repliée de 7,50% au cours de la semaine écoulée suite à des transactions réalisées sur 15 titres, portant son cours à 6 475 FCFA contre 7 000 FCFA en fin de semaine précédente. Le titre retrouve ainsi son niveau de début d’année 2025. Les derniers résultats publiés par la société Unilever datent de fin décembre 2023 où elle réalisait un bénéfice net de 640,33 millions de FCFA (contre une perte de 6,91 milliards de FCFA en 2022), pour un chiffre d’affaires de 34,68 milliards de FCA (-4,13%).



Le Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (-7,50% à 6 475 FCFA), ETI Togo (-6,25% à 15 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (-3,98% à 16 900 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 03 au 07 mars 2025 par une capitalisation boursière de 10 580,48 milliards de FCFA contre 10 620,24 milliards de FCFA au 28 février 2025 en régression de 0,37%. <<Cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital des obligations TPBF.O14 - TPBF 6,30% 2022-2034, TPBJ.O4 - TPBJ 5,50% 2022-2037 et TPBJ.O5 - TPBJ 5,85% 2022-2042>> a souligné CGF Bourse dans sa revue.



Au terme de la semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 8,19 milliards de FCFA contre 105,44 millions de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 8,08 milliards de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les échanges sur le marché ont principalement concerné 275 542 titres de l’obligation Etat du Sénégal 6,25% 2024-2029 », 285 422 titres de l’obligation TPCI.O68 - TPCI 5,90% 2022-2037 et 250 234 titres de l’obligation TPCI 5,90% 2020-2030 pour des valeurs respectives de 2,82 milliards de FCFA, 2,68 milliards de FCFA et de 1,82 milliards de FCFA.



La capitalisation boursière globale s’est replié de 0,07% à 21 575,12 milliards contre 21 590,60 le 28 février 2025.



Le Price Earning Ratio (PER) du marché est aussi en baisse, passant de 11,64x le 28 février à 11,40x le 7 mars. Il en est de même du rendement moyen du marché qui se situe à 8,05% le 7 mars 2025 contre 8,39% le 28 février 2025.



Oumar Nourou





Source : Au terme de la semaine du 3 au 7 mars 2025, l’action Filtisac Côte d’Ivoire a évolué de 22,92% au niveau du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRMV) selon la Revue hebdomadaire, une publication de la société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-hebdomadaire-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook