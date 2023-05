BRVM : Journée de cotation en hausse pour toutes les activités du marché ce 4 mai 2023.

La valeur des transactions est ainsi passée de 522,518 millions de FCFA le 3 mai 2023 à 756,026 millions de FCFA ce 4 mai 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle gomme sa forte baisse de la veille, enregistrant une augmentation de 74,495 milliards à 7387,774 milliards de FCFA contre 7313,279 milliards de FCFA le 3 mai 2023.



Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire a enregistré une légère hausse de 5 millions FCFA, passant de 9948,456 milliards de FCFA la veille à 9948,461 milliards de FCFA ce 4 mai 2023.



Concernant les indices phares, ils affichent aussi une hausse. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a progressé de 1,02% à 198,58 points contre 196,58 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) connait une hausse de 0,96% à 99,55 points contre 98,60 points précédemment.



La plus forte hausse est enregistrée par l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), avec +1,35% à 101,97 points contre 100,61 points précédemment.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 7 935 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,34% à 1 170 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,26% à 665 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,16% à 2 395 FCFA) et Solibra Côte d’Ivoire (plus 6,82% à 75 000 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 600 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 6,48% à 2 020 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 960 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 600 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 0,77% à 645 FCFA).



Oumar Nourou





La fin de la journée de cotation de ce jeudi 4 mai 2023 a été marquée par la hausse de toutes les activités de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).