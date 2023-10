BRVM : L’action VIVO ENERGY Côte d’Ivoire réalise une hausse hebdomadaire de 7,01% de son cours

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2023 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

<<Cette performance découle d'un échange de 1 890 actions de la société durant la semaine avec un prix qui a clôturé à 840 FCFA en fin de semaine contre 785 FCFA en début de semaine>> a souligné CGF Bourse. La SGI rappelle que la société a annoncé son intention de verser un dividende brut total de 3,71 milliards FCFA pour l'exercice 2022, ce qui équivaut à un dividende de 53 FCFA net par action. <<Cependant, prévient CGF Bourse, la date de paiement de ces dividendes n'a pas encore été décidée et l'Assemblée Générale Annuelle 2022 a été prorogée au 30 novembre 2023.>> VIVO ENERGY Côte d’Ivoire a réalisé un bénéfice de 872 millions FCFA au premier trimestre 2023 en hausse de 22%, comparé à un bénéfice de 715 millions FCFA au premier trimestre 2022.



Selon toujours CGF Bourse, la tendance de son cours sur la semaine est légèrement haussière avec une première résistance au prix de 840 FCFA et une seconde au prix de 890 FCFA.



Sur un autre registre, la SGI note dans sa Revue qu’après la semaine du 25 au 29 septembre 2023 en baisse, l’action du producteur ivoirien de caoutchouc, à savoir la SAPH, a de nouveau replongé en enregistrant la pire performance hebdomadaire du marché des actions, soit une chute de 10,71% entre la séance du lundi 02 et du vendredi 06 octobre 2023. <<La tendance du titre reste baissière sur l’année 2023 en raison de la baisse des prix de vente du caoutchouc sur les marchés, et de la perte de bénéfice de la société au premier trimestre 2023>>, analyse CGF Bourse. Aux yeux de cette SGI, la société a donc au premier trimestre 2023 enregistré une régression de son résultat net de 63,2% à 1,35 milliard FCFA, comparé à 3,66 milliards FCFA au premier trimestre 2022, ce qui témoigne de sa baisse de performance sur l’année 2023.



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 200 milliards FCFA au 06 octobre 2023 contre une capitalisation de 10 132 milliards FCFA au 02 octobre 2023, soit une progression de 0,67%. Cette progression se justifie essentiellement par la première cotation de 12 185 717 obligations de l’emprunt obligataire « TPCI.O80 - TPCI 6,00% 2023-2030 » pour une valeur de 121,86 milliards FCFA le 03 octobre 2023.



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 2,93 milliards FCFA contre 8,08 milliards FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 5,15 milliards FCFA (-63,78%) de la valeur globale transigée sur les titres obligataires. Selon CGF Bourse, les échanges sur le marché ont principalement concerné 252 737 titres de l'emprunt obligataire « TPCI.O28 - TPCI 6,00% 2018-2026 » pour une valeur globale de 2,42 milliard FCFA.



La capitalisation boursière globale a enregistré une variation hebdomadaire de 0,41% à 18 015 milliards de FCFA.

Quant au PER moyen du marché, il passe de 10,28x le 2 octobre à 9,95x le 6 octobre. Par contre, c’est le chemin inverse qui est noté concernant le rendement moyen du marché qui passe durant cette même période de 8,05% à 8,15%.



Oumar Nourou









Source : Le cours de l’action VIVO ENERGY Côte d’Ivoire a progressé de 7,01% sur la semaine du 02 au 06 octobre 2023, selon la Revue hebdomadaire, une publication de la société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-L-action-VIVO-ENERGY-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook