BRVM : La Sonatel fait remonter à plus de 2 milliards FCFA les transactions en fin de semaine.

La valeur de ces transactions s’est en effet établie à 2,239 milliards FCFA contre 723,273 millions FCFA la veille. A l’origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 2,106 milliards FCFA sur le marché des actions. Le marché a, en particulier, enregistré des transactions portant sur 80 571 actions Sonatel au cours de 22 500 FCFA soit une valeur totale de 1 812 694 940 FCFA.



La capitalisation du marché des actions s’est établie à 9 310,997 milliards FCFA contre 9 305,286 milliards FCFA le jeudi 29 août 2024, soit une augmentation de 5,711 milliards.



Celle du marché des obligations enregistre une hausse de 9,855 milliards, passant de 10 363,795 milliards FCFA la veille à 10 373,650 milliards FCFA ce vendredi 30 août 2024.



Les indices sont toujours en hausse. L’indice composite a ainsi progressé légèrement de 0,06% à 253,67 points contre 253,51 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,13% à 127,24 points contre 127,07 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,53% à 114,04 points contre 113,44 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 795 FCFA), BOA Sénégal (plus 7,50% à 3 370 FCFA), BOA Mali (plus 7,49% à 1 650 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 6 405 FCFA) et AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (plus 6,54% à 1 385 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 650 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,55% à 1 355 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 6,05% à 10 100 FCFA), Total Sénégal (moins 4,78% à 2 190 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,53% à 410 FCFA).

