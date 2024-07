BRVM : La banque BICI Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 avec 5,55% de hausse.

Le cours de ce titre est en effet passé de 9 185 FCFA la veille à 9 695 FCFA ce 18juillet 2024, soit une augmentation de 510 FCFA. Il faut toutefois souligner que cette hausse ne gomme pas la baisse de 615 FCFA enregistrée le 17 juillet par rapport à la séance de bourse de la veille.



En dehors de BICICI, le reste du Top 5 est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 3,61% à 7 890 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 3,38% à 765 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 3,02% à 20 500 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (plus 2,95% à 1 395 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Orange Côte d‘Ivoire (moins 3,24% à 13 000 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,41% à 405 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,32% à 1 895 FCFA) et BOA Mali (moins 1,84% à 1 600 FCFA).



La valeur des transactions s’est élevée à 1,086 milliard FCFA contre 383,349 millions FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 18,051 milliards, s’établissant à 8 850,139 milliards FCFA contre 8 868,190 milliards FCFA la veille.



Concernant celle du marché obligataire, il enregistre par contre une hausse de 102 millions, passant de 10 431,898 milliards FCFA le mercredi 17 juillet 2024 à 10 432 milliards FCFA ce 18 juillet 2024.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite a ainsi perdu 0,21% à 237,89 points contre 238,38 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi cédé 0,28% à 119,14 points contre 119,47 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,89% à 111,82 points contre 110,83 points la veille.

Oumar Nourou







