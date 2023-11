BRVM : La capitalisation du marché des obligations renoue avec la hausse.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10300,706 milliards de FCFA après avoir enregistré 10 293,206 milliards de FCFA le 23 novembre 2023, soit une augmentation de 7,5 milliards.



Celle du marché des actions est de nouveau en hausse, se situant à 7831,779 milliards contre 7808,105 milliards de FCFA la veille (+23,674 milliards de FCFA).



La valeur totale des transactions est légèrement remontée à 497,380 millions de FCFA contre 314,895 millions de FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une évolution disparate. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,20% à 210,52 points contre 201,11 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi progressé de 0,22% à 105,95 points contre 105,72 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,38% à 99,07 points contre 99,45 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 7,19% à 5 145 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 900 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 1 815 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 4,65% à 965 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,09% à 1 145 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,66% à 920 FCFA), BOA Mali (moins 4,44% à 1 400 FCFA), Total Sénégal (moins 3,16% à 2 450 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 640 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 2,51% à 6 800 FCFA).

Oumar Nourou



Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...