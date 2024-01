BRVM : La capitalisation du marché obligataire renoue avec la baisse.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10285,067 milliards de FCFA contre 10 289,705 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 4,638 milliards.



Quant à celle du marché des actions, elle a enregistré aussi une baisse de 33,344 milliards, passant de 7 978,923 milliards de FCFA la veille à 7 945,579 milliards de FCFA ce 4 janvier 2024.



La valeur totale des transactions se situe à 662,769 millions de FCFA contre 319,305 millions de FCFA le 3 janvier 2024.



Du côté des indices, la situation est contrastée. L ’indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,41% à 213,58 points contre 214,47 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), se trouve également dans la même situation, enregistrant une baisse de 0,49% à 107,40 points contre 107,93 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en hausse de 0,28% à 101,54 points contre 101,26 points la veille.







Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 500 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 4,68% à 1 790 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,96% à 2 495 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 2,53% à 6 090 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 1,43% à 1 775 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 7,06% à 790 FCFA), ETI Togo (moins 5,26% à 18 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 855 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 700 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,13% à 460 FCFA).



Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 4 janvier 2024, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la baisse après sa position stationnaire de la veille.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-du-...