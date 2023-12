BRVM : La dynamique baissière de la capitalisation du marché obligataire toujours de mise.

Ainsi, après une baisse de 73,376 milliards enregistrée la veille, cette capitalisation du marché obligataire est de nouveau en baisse de 12,706 milliards ce mercredi 6 décembre 2023, se situant à 10 200,646 milliards de FCFA contre 10 213,352 milliards de FCFA le mardi 5 décembre 2023. En une semaine, c’est-à-dire depuis le mercredi 29 novembre 2023 où elle s’établissait à 10 287,766 milliards de FCFA jusqu’à ce mercredi 6 décembre 2023, la capitalisation du marché obligataire a enregistré une forte baisse de 87,12 milliards de FCFA. A l’origine de cette baisse, il y a le repli du cours de bourse de certaines lignes obligataires.



Pour sa part, la capitalisation du marché des actions a enregistré une légère augmentation de 8, 927 milliards, se situant à 7807,284 milliards de FCFA contre 7798,357 milliards de FCFA le 5 décembre 2023.



Quant à la valeur totale des transactions, elle est passée de 394,628 millions de FCFA la veille à 455,270 millions de FCFA ce mercredi 6 décembre 2023.



Comme la veille, tous les indices de la bourse sont au vert. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une légère hausse de 0,11% à 209,86 points contre 209,62 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi légèrement progressé de 0,11% à 105,61 points contre 105,50 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une progression plus soutenue de 0,69% à 99,07 points contre 98,39 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,45% à 2 740 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,32% à 660 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 6,25% à 6 800 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 1 300 FCFA) et AGL EX Bolloré Logistics Côte d’Ivoire (plus 4,68% à 1 565 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 4,65% à 1 230 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 1,87% à 10 500 FCFA), BOA Niger (moins 1,67% à 5 600 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,52% à 1 950 FCFA).



Oumar Nourou



Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-dynamique-baissier...